Elinde kesici aletle değişik sesler çıkarıp paraları topladı. Akıllara çuf çuf hoca geldi

Mine Akcan
Elinde kesici aletle değişik sesler çıkarıp paraları topladı. Akıllara çuf çuf hoca geldi
Konya'da ortaya çıkan görüntülerde bir kadının elindeki kesici aletlerde sözde şifa dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler akıllara Pakistan'daki 'çuf çuf hocayı' getirdi.

Sosyal medyada ortaya çıkan sahte hocalara bir yenisi eklendi. Konya’da elindeki kesici aletleri çocuklara süren kadın şifa dağıttığını iddia ediyor.

İbrahim Haskoloğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı görüntüde bir kadın elinde kesici aletleri karşısında oturan çocuğa sürüyor. Kendisini ‘alim’ olarak tanıtan kadının bunu para karşılığı yaptığı öğrenildi.

Haskoloğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Konya’da kendini hastalara şifa dağıtan bir âlim olarak tanıtan şahıs, çıkardığı enteresan seslerle bir çocuğa kesici aletle dokunup, iyileştirdiğini iddia ediyor. Bunun karşılığında para alıyor. Video ulaştıran kişi, yüzlerce ailenin çocuklarını bu şahsa götürdüğünü belirtiyor.”

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AKILLARA ÇUF ÇUF HOCA GELDİ

Konya’da ortaya çıkan görüntüler akıllara Pakistan’da çıkan ‘çuf çuf hocayı’ getirdi. Pakistan’da ortaya çıkan görüntülerde büyük bir alana toplanmış binlerce müridine, çıkardığı tuhaf seslerle şifa dağıttığı iddia edilen ve çıkardığı sesler sebebiyle Türkiye’de “çufçuf hoca” olarak isimlendirildi.

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