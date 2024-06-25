Elinde tüfekle girmeye çalıştı. Adliyede hareketli dakikalar

Kaynak: İHA
Elinde tüfekle girmeye çalıştı. Adliyede hareketli dakikalar

Antalya Adliyesi önünde korku dolu anlar yaşandı. Yaşlı bir adam adliyeye elinde tüfekle girmeye çalışınca ortalık birbirine girdi. Polis ekipleri yaşlı adamı ikna ederek tüfeği elinden aldı.

Antalya Adliyesi’ne yaşlı bir adam elinde tüfekle girmeye çalıştı. Alınan bilgiye göre 79 yaşındaki vatandaş önce karakola sonra da adliyeye silahla girmek için taksiye bindi. Elinde tüfekle taksiye binen yaşlı adamı görenler durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri adliye önünde yaşlı adamı ikna ederek elinden silahı aldı.

Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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