Elinde tüfekle girmeye çalıştı. Adliyede hareketli dakikalar

Antalya Adliyesi’ne yaşlı bir adam elinde tüfekle girmeye çalıştı. Alınan bilgiye göre 79 yaşındaki vatandaş önce karakola sonra da adliyeye silahla girmek için taksiye bindi. Elinde tüfekle taksiye binen yaşlı adamı görenler durumu polise ihbar etti. Polis ekipleri adliye önünde yaşlı adamı ikna ederek elinden silahı aldı.

Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.