Elindeki ruhsatsız silahı satmaya çalışırken jandarmaya enselendi

Kaynak: İHA
Elindeki ruhsatsız silahı satmaya çalışırken jandarmaya enselendi

Aydın Nazilli'de ruhsatsız silah ve mühimmat satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat satmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah bulundurma ve satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesinde F.E.A. isimli şahsın elinde bulunan silah ve mühimmatı satmaya çalıştığını tespit etti. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 105 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

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