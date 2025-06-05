Elindeki satırla dehşet saçtı

Olay, saat 00.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı. O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

KELEPÇELENEK EKİP ARACINA ALINDI

Ekiplerce olay yerine takviye istendi. Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti.

Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.