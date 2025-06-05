Elindeki satırla dehşet saçtı

Kaynak: İHA

Eskişehir’de elindeki satırla çevreye saldıran şahıs polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı. O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

aw470451-06.jpg

KELEPÇELENEK EKİP ARACINA ALINDI

Ekiplerce olay yerine takviye istendi. Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti.

aw470451-02.jpg

Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Elindeki satırla dehşet saçtı
Elindeki satırla dehşet saçtı
TEM Otoyolu’nda kamyonet alev topuna döndü
TEM Otoyolu’nda kamyonet alev topuna döndü
İzmirlilerin en rahat ettiği ilçe! Huzur bulduklarını söylüyorlar
İzmirlilerin en rahat ettiği ilçe! Huzur bulduklarını söylüyorlar
Cezaevlerinden ilk tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi yürürlükte
Cezaevlerinden ilk tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi yürürlükte
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi
Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi