Elinden cep telefonunu alan ağabeyi ile annesini bıçakladı

Kaynak: DHA
Elinden cep telefonunu alan ağabeyi ile annesini bıçakladı

Aksaray'da akşam saatlerinde 25 yaşındaki genç, elinden cep telefonunu alan ağabeyi ile annesini bıçakla yaraladı.

Aksaray'da elinden cep telefonu alınan genç adam, dehşet saçtı.

Aksaray’da elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O. (25), çıkan tartışmada annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.’yu (30) bacaklarından bıçakladı. Anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Yasin O. ise kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi’nde, 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.’yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

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