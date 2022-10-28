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  • Trabzonspor'un Kızılyıldız'a neden yenildiğini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Trabzonspor'un Kızılyıldız'a neden yenildiğini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

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Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:58
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Elinden geleni yaptığı maçta Trabzonspor'un neden kaybettiğini Gürel Yurttaş yazdı

Trabzonspor'un Kızılyıldız'a neden yenildiğini açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Trabzonspor yenildi Kızılyıldız'a deplasmanda yenildi yenilmesine de... Aslında yenilgiyi çok da hak etmedi.

Hocaların hocası rahmetli Coşkun Özarı'nın çok kullandığı bir laf vardı:

- Kazanman için top da seni sevmeli, derdi.

Bu maçta top Trabzonspor'u sevmedi.

Çünkü Trabzonspor iyi başlamıştı maça. 6. dakikada Victor Hugo'nun kafa vuruşunun, 21. dakikada da Hamsik'in şutlarının gol olmaması talihsizlikti aslında.

Sonra Kızılyıldız da geldi. Uğurcan'ın başarılı kurtarışlarından sonra topun Trabzonspor'u sevmediği bir daha ortaya çıktı. 34. dakikada Bardhi'nin o müthiş şutunun direkten dönmesinin başka izahı var mıydı?

Trabzonspor'un büyük hatasından öne geçti ev sahibi takım. 37. dakikada Kızılyıldız öne geçti. Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari, topu Katai'ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

Bu gol Trabzonspor'un hızını kesmedi, artırdı. 39. dakikada da Bakasetas'ın müthiş füzesinde baraja da çarpan top filelere gitti.

İkinci yarıya da iyi başladı temsilcimiz. 56'da bu kez Hamsik'in nefis şutunda top üst direkte patladı. Bir maçta da iki direk fazla olmadı mı?

Buna karşılık Kızılyıldız 64'te geldi ve eski Karagümrük'lü Pesic'le öne geçti.

Sonra yine gol aradı temsilcimiz ama... Dediğim gibi top sevmedi bu maçta Trabzonspor'u.

Kötü bir sonuç oldu bu. Gruptan çıkmak için iş son maça kaldı.

Şunu belirteyim; Trabzonspor elinden geleni yaptı. Daha iyisi olabilir miydi, elbette olabilirdi. Ama bu maç için Abdullah Avcı'nın yapacak bir şeyi yoktu. Bu kadar da talihsizlik olur mu?

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