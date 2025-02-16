Elinden kaçan topun peşinden giden çocuğa araba çarptı

Kaynak: DHA
Elinden kaçan topun peşinden giden çocuğa araba çarptı

Bursa İznik'te kaldırımda yürüdüğü esnada topu yola kaçan 9 yaşındaki Miraç G.'ye hafif ticari araç çarptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki topu yola kaçan Miraç G. topunu almak için yola fırlayınca araba çarpması sonucu yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Miraç G.'nin elindeki top, yola kaçtı. Topunu almak için yola atlayan 9 yaşındaki Miraç'a, Berna İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

9 yaşındaki çocuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Miraç G., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Miraç G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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