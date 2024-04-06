Eline saplanan spiral makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Olay, Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde saat 14.00 civarında meydana geldi. Evde tadilat çalışmaları sırasında demir profil kesen Salih E., sol elini spiral makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve Salih E.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Daha sonra, elindeki spiral makinesiyle birlikte Salih E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada, makine elinden çıkarıldıktan sonra Salih E., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınmak üzere sevk edildi.