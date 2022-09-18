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Dostluk videosu yayınlayan Ankaragücü taraftarı: Üzgünüz

Ankaragücü futbol dünyasında görmek istediğimiz güzel ve anlamlı bir harekete imza attı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:27
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Elini kalbine koy diyerek dostluk mesajı yolladılar. Alkışlar Ankaragücü taraftarına

Dostluk videosu yayınlayan Ankaragücü taraftarı: Üzgünüz
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MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarların yer aldığı, dostluk mesajları içeren bir video yayımladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında bir taraftarın sahaya inmesi nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak olan Ankaragücü'nde, takımını izleyemeyecek taraftarlar üzgün. Münferit olayların tüm camiaya ceza olarak dönmesini haksızlık olarak gören taraftarlar, yayınlanan videoda 'Sahada yarış, dışarıda her zaman barış.', 'Futbol dostluk, futbol kardeşliktir." mesajlarını paylaştıkları kaydedildi.

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Bir Taraftar
18.09.2022 11:57
Ankara 'da Ankaragücü forması atkısı beresi takanlar her semtte genelde sıkıntılı tiplemeler herkes onlardan uzak durmaya çalışır bu camianın bu taraftar tiplemesinden kurtulması zorunuluktur  
 
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