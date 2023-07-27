Elini kolunu sallaya sallaya ülkeye gelen Afgan tehdit etti

Birleşmiş Milletler'in 2022 yılı verilerine göre Türkiye, 3.6 milyon ile bir kez daha en fazla mülteci barındıran ülke durumuna geldi. İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afgan ve Pakistanlı kaçakların demografik özellikleri endişe yaratırken vasıflı Türkler yurtdışına gidiyor.

Sosyal medyada yayılan ve Afgan olduğunu belirten bir video ise görenlerin adeta midesini bulandırdı.

TikTok'ta yayın yapan kaçak Afgan, Türkiye'de yaşadığını videonun üzerine yazdı.

Yaptığı paylaşımda kaçakların denetimlerine kafa tutan Afgan "buradayız" notuyla paylaşım yaptı.

Utanmadan orta parmak hareketi yaptı.

İzleyenlere yumruklar yaparak tehditler savurdu.