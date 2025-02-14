Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Kaynak: DHA
Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alüminyum işleme imalathanesinde elini makineye kaptıran 40 yaşındaki işçi Sabriye K. yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alüminyum işleme imalathanesinde elini makineye kaptıran 40 yaşındaki işçi Sabriye K. yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gençler Sokak'ta faaliyet gösteren alüminyum işleme imalathanesinde meydana geldi. İşçilerde Sabriye K., elini makineye kaptırdı.

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Sağ elinden yaralanan Sabriye K., iş arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı kadın, ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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