Elini makineye kaptıran işçinin eli koptu

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde hortum ve boru imalatı yapan bir fabrika çalışanı Ş.K., üretim makinesine elini kaptırdı. Yaşanan kazada, Ş.K.'nin sağ eli bilek kısmından koptu.

Kaza sonrasında, Ş.K. Tokat'taki ilk müdahalesinin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde Samsun'a nakledilen işçinin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.