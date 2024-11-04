Elini pres makinesine sıkıştırdı

Kaynak: DHA
Elini pres makinesine sıkıştırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hurda malzemeleri preslemek isteyen B.N, sağ elini pres makinesini sıkıştırdı. İşaret, orta ve yüzük parmağı ezilen Berat N., mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı geri dönüşüm tesisinde sağ elini pres makinesine kaptıran Berat N.'nin (22), 3 parmağı ezildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Hurda malzemeleri preslemek isteyen Berat N., sağ elini pres makinesine sıkıştırdı. İşaret, orta ve yüzük parmağı ezilen Berat N., mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Berat N., ambulansla sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Elini pres makinesine sıkıştırdı

Elini pres makinesine sıkıştırdı

Elini pres makinesine sıkıştırdı

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