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Hatay'da oltasını kıyadan savurdu kancasına takılan balık şok etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kıyıdan balık avlayan kişinin oltasına kum cinsi köpek balığı takıldı. Balığı eline alamayan balıkçı kumsalda yerlerde sürükledi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:21
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Elini süremedi kumsalda sürükledi. Hatay'da oltasını kıyadan savurdu kancasına takılan balık şok etti

Hatay'da oltasını kıyadan savurdu kancasına takılan balık şok etti
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AA'nın haberine göre, Asi Nehri'nin denizle buluştuğu yerde balık tutan kişi, oltasına bir deniz canlısının takıldığını fark ederek misinayı toplamaya başladı.

Zorlanarak kumsala çektiği deniz canlısının kum cinsi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçı, balığı kumsal sürüklemeye başladı. Bir süre sonra cesaretini toplayan balıkçı köpek balığını iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı.

Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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