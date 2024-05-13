Elinizi çabuk tutun. Yüzde 80'i doldu

Yaz sezonu bir anlamda da evlilik sezonu...Mayıstayız...Önümüz haziran, evlenecekler ellerini çabuk tutmalı. Çünkü İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez'in evleneceklere uyarısı var. O da "Yaz sezonunda İstanbul'daki düğün salonlarının yüzde 80'i doldu"

Geçen yıl yaz döneminde pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını anlatan Adem Sönmez yaz dönemi düğün sezönuna umutlu girdiklerini söyledi. İstanbul'da 1300 düğün salonu bulunduğunu belirten Sönmez,İstanbul'daki düğün salonlarının yüzde 80'ninin dolduğunu evleneceklerin dikkatine sundu. İstanbul'da yılda 230 bin civarında düğün yapıldığını ifade eden Sönmez, evleneceklerin 6-7 ay önceden düğün rezervasyonu yaptığını kendilerinin de buna göre fiyat verdiğini hatırlattı.

SÖZLEŞMELER SABİT

Sözleşme yapıldıktan sonra fiyatın değişmesi gibi bir kuralın olmadığını anlatan Sönmez, kim ne kadar erken düğün salonu tutarsa o kadar karlı olacağını söyledi.

SİS MAKİNESİ VE MULLARLA GÖRSEL ŞÖLEN DEVAM

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan yangından 100'den fazla insanın ölmesi sonrası yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldıklarını hatırlatan Sönmez onların yerine sis makineleri tealight tipi mumlar kullanarak, görsel şölene devam ettiklerini söyledi