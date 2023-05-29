Elis adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elis isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elis ne demek? Elis isminin anlamı nedir?

ELİS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elis ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Değerli bir taş.

- Güzel kokulu bir çiçek.

- Eski Yunanistan’da at yetiştirmekle ün kazanmış ovalık bir bölge.

- Hakim, yüksek.

ELİS İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Elis ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elis adını koymak caizdir.

ELİS İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Adı Elis olanlar sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır.

Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir.

Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.