Elis Özbay dünya şampiyonu oldu

Milli sporcumuz Elis Özbay, 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı.

KAYNAK: AA
Elis Özbay dünya şampiyonu oldu

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

Filibe kentindeki organizasyonda milli kürekçi Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yarışta İtalya'dan Ilaria Corazza ikinci, Kanada'dan Karissa Riley üçüncü sırayı aldı.

Elis Özbay'ın şampiyonluğuyla Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı üçe çıktı.

Şampiyonada dün Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisinden oluşan hafif kilo iki tek ekibi gümüş, Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Nisan İpar ve Eda Erkan'ın yer aldığı hafif kilo dört çifte ekibi ise bronz madalya almıştı.

(AA)

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