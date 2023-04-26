Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Elisa da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?

Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?

Elisa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elisa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?

ELİSA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

- Mina dağında açan çiçek.

- Cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir.

- Tanrı'ya adanmış.

- Kutsal, mutluluk veren adalar.

ELİSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Elisa ismini koymak caizdir.

ELİSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Elisa ismine sahip insanlar son derece hassas olurlar ve duygularını en derinde yaşarlar. Bu nedenle zamanın büyük bölümünde sessiz kalmayı ve sakinlik içinde olmayı tercih ederler.

İncinmek ve incitmekten çekinirler. Duyguları çok yoğun olur, hisleri çok kuvvetlidir. Bir olay yaşanmadan önce sezgileriyle doğru tahmin yapabilirler.

Elisa isimler kişiler kariyerlerinde de başarı ve maddi kazançları oldukça kuvvetlidir.

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