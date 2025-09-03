Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”

Mas, 2014’te Türkiye’ye yerleşti ve 2017’de Caner Karaloğlu ile evlendi. 2018’de boşanan çiftin ayrılığında Tuba Ünsal’ın rol oynadığı iddiaları dikkat çekmişti.

Elisabeth Mas, daha önce Karaloğlu’nun kendisini Ünsal’la aldattığını öne sürmüş ve iki kadın arasında tartışma yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takipçilerinin sorularına yanıt veren Elisabeth Mas, Tuba Ünsal’a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü ve geçmişteki ilişkileriyle ilgili konuları tekrar gündeme getirdi.

“İLK KURBANI DEĞİLİM”

Mas, Ünsal’ın birçok evliliğin sonlanmasına yol açtığını iddia etti:

“Hayatıma zarar veren bir ‘yaratık’ vardı ki, doğru kelime ‘hamam böceği’ olabilir, o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı.”

“O TAM BİR HAMAM BÖCEĞİ”

Elisabeth Mas, paylaşımında şunları yazdı:

“Benim için asıl mesele, televizyon ekranlarında ve röportajlarda sergilediği yalanlarla dolu o sahte şovuydu. Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum ama o, iki farklı kişiden iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karışıyordu. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni küçük düşürmeye çalıştı. Zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu. Son derece zararlı biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu anlamıyorum; çünkü toksik bir insan. Bir keresinde bana saldırdı. O tam anlamıyla bir hamam böceği.”

“KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM”

Elisabeth Mas, 2019’da bir restoranda Tuba Ünsal tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

Ünsal ise bu iddialara, “Kimsenin kocasını elinden almadım. Öyle olsaydı davalar geri çekilmezdi” yanıtını vermişti.