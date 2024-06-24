Eliyle balık tutmaya çalışan adam 40 santimetrelik suda böyle öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eliyle balık tutmaya çalışan adam 40 santimetrelik suda böyle öldü

Sakarya’da eliyle balık tutmaya çalışırken taşa sıkıştı, boğularak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali bölgesinde, nehirde balık avlarken talihsiz bir kaza sonucu bir adam yaşamını yitirdi.

Karalar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Yusuf Tunca adlı vatandaş, balık tutmak amacıyla nehir kenarına gitmişti.

Balık avı sırasında elini bir taşa sıkıştıran Tunca, nehirdeki yaklaşık 40 santimetre derinlikteki suda boğularak vefat etti.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, incelemelerinin ardından Tunca'nın bedenini hastane morguna nakletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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