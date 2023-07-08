Eliz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Eliz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eliz ne demek? Eliz isminin anlamı nedir?

ELİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eliz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Emir veren prenses, cennetteki en büyük meyve ağacı.

- Bir şeye duyulan içsel eğilim; birinden yerine getirilmesi istenilen şey.

- Sıçrama.

- Çifte, tekme.

- El izi.

ELİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eliz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eliz ismini koymak caizdir.