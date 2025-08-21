Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, Alman kulübüne teklif yaptı.

NAPOLI'DEN ELJIF ELMAS HAREKATI

Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, Eljif Elmas için Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve Makedon oyuncunun maaşını karşılamayı teklif etti. Mavililer, 25 yaşındaki futbolcu için sunduğu kiralık teklifte zorunlu olmayan 11.5 milyon euroLUK zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

