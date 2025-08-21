Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Kaynak: Haber Merkezi
Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an Bundesliga ekibi Leipzig'de kariyerine devam eden Eljif Elmas için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu için eski takımı devreye girdi.

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, Alman kulübüne teklif yaptı.

Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildiTürk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

g.jpeg

Merih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli olduMerih Demiral sürprizi! Süper Lig devine imza atacak: Uçağının ne zaman ineceği bile belli oldu

NAPOLI'DEN ELJIF ELMAS HAREKATI

Matteo Moretto'nun haberine göre; Napoli, Eljif Elmas için Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve Makedon oyuncunun maaşını karşılamayı teklif etti. Mavililer, 25 yaşındaki futbolcu için sunduğu kiralık teklifte zorunlu olmayan 11.5 milyon euroLUK zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktıMauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...

Son Haberler
Şekeri kes, aynada yeni bir sen gör!
Şekeri kes, aynada yeni bir sen gör!
Murat Övüç yedek hesap açıp imaj değiştirdi! 4 milyon takipçili hesabı kapatılmıştı
Murat Övüç yedek hesap açıp imaj değiştirdi! 4 milyon takipçili hesabı kapatılmıştı
O ilimizde 55 milyon liralık yatırım! 8 proje hayata geçirildi
O ilimizde 55 milyon liralık yatırım! 8 proje hayata geçirildi
Galatasaray Sane'nin parasını buldu!
Galatasaray Sane'nin parasını buldu!
İnegöl’de gizemli saldırı! İş yeri camları paramparça oldu
İnegöl’de gizemli saldırı! İş yeri camları paramparça oldu