Kaynak: İHA
Eljif Elmas geri döndü

Almanya'nın RB Leipzig takımında forma giyen Eljif Elmas, eski kulübü Napoli'yle anlaştı.

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'ye kiralık olarak transfer oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Eljif Elmas, Almanya ekibi RB Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla birlikte Napoli'ye kiralandı.

2019-2020 sezonu itibariyle Napoli forması giyen Elmas, tüm kulvarlarda 189 maçta forma giyerken 19 gollük katkı sağladı. Makedon orta saha Napoli'de birer kez Serie A ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

2023-2024 sezonu ara transfer döneminde RB Leipzig'e imza atan Eljif Elmas, bir sonraki sezonun yarısında da kiralık olarak Torino'da oynadı.

25 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda Leipzig'de 6, Torino'da 13 karşılaşmada formayı terletti.

