Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir! Uzmanlardan önemli uyarılar

Akciğer kanseri, parmaklarda "çomaklaşma" olarak bilinen bir belirtiye neden olabilir.

Parmaklarda çomaklaşma, tırnakların altında yumuşak doku büyümesiyle karakterize edilir ve parmak uçlarının genişlemesine ve yuvarlaklaşmasına yol açtı.

Mayo Clinic'ten Dr. Eric J. Olson, "Parmaklarda çomaklaşma, akciğer kanseri dahil olmak üzere bazı ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu tür belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE PARMAK ÇOMAKLAŞMASI

Bilimsel araştırmalar, parmak çomaklaşmasının akciğer kanserinin erken bir belirtisi olabileceğini gösterdi.

British Medical Journal (BMJ) 'de yayımlanan bir çalışmada, parmak çomaklaşmasının akciğer kanseri ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. Justin F. Gainor, "Parmak çomaklaşması, akciğer kanserinin yanı sıra kalp ve akciğer hastalıklarının da bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, bu tür belirtiler dikkate alınmalı ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır" şeklinde ifade etti.

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PARMAK ÇOMAKLAŞMASINI NASIL FARK EDERSİNİZ?

Parmak çomaklaşmasını fark etmek için basit bir test yapabilirsiniz. Parmaklarınızı birbirine doğru eğin ve tırnaklarınızın arasındaki boşluğa bakın. Eğer tırnaklarınızın arasında bir boşluk yoksa ve tırnaklarınız birbirine temas ediyorsa, bu durum parmak çomaklaşmasının bir belirtisi olabilir.

American Cancer Society 'den Dr. Robert A. Smith, "Parmak çomaklaşmasını fark etmek için basit bir test yapabilirsiniz. Eğer bu tür belirtiler fark ederseniz, mutlaka bir doktora başvurun" dedi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VE UZMAN TAVSİYELERİ

Erken teşhis, akciğer kanserinin tedavi edilme şansını artırdı. Uzmanlar, parmak çomaklaşması gibi belirtileri olan bireylerin mutlaka bir doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalarını önerdi.

Stanford University School of Medicine'den Dr. Heather Wakelee, "Akciğer kanserinin erken teşhisi, hastalığın tedavi edilme şansını artırır. Parmak çomaklaşması gibi belirtiler fark edildiğinde, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır" dedi.

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BİREYSEL ÖNLEMLER VE SAĞLIK TAVSİYELERİ

Akciğer kanserinden korunmak için sigara kullanımından kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak önemli. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis için tarama testleri yaptırmak da önemli.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Akciğer kanserinden korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir" şeklinde ifade etti.