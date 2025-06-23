Elleri kanla cepleri dolarla doldu: İsrail'in cari fazlası son altı çeyreğin zirvesinde

İsrail Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde 5,72 milyar dolarlık bir cari işlemler fazlasına ulaştı. Bu rakam, 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Bir önceki çeyrekte yukarı yönlü revize edilen 3,99 milyar dolarlık fazlaya kıyasla önemli bir artış yaşandı.

Mal ticaretindeki açık 7,87 milyar dolardan 6,94 milyar dolara gerileyerek daralırken, hizmetler dengesi fazlası 10,49 milyar dolardan 10,14 milyar dolara hafif bir düşüş gösterdi. Geçtiğimiz çeyrekte 0,74 milyar dolar açık veren birincil gelir dengesi ise bu çeyrekte 0,08 milyar dolar fazla verdi. İkincil gelir dengesindeki fazlalık ise 2,11 milyar dolardan 2,44 milyar dolara yükseldi. Bu veriler, İsrail ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde dengeli bir büyüme ve dış ticarette iyileşme gösterdiğini ortaya koyuyor.