Elleri titreyenler ne yapmalı

İşte elleri sık sık titreyenlerin yapması gerekenler ve nedenleri…

Elleri titreyenler ne yapmalı

El titremesi deyince akla ilk olarak Parkinson geliyor. Ancak el titremesinin birçok farklı nedeni var. İşte el titremesinin sebepleri. Yaşlılık döneminde görülen Parkinson hastalığını düşünerek gereksiz yere endişe yaşayan gençlerin el titreme sorunlarının asıl kaynağını ise Esansiyel Tremor oluşturabiliyor. İnce işlerle uğraşırken ortaya çıkan bu titremenin tedavisinde onunla savaşmak yerine, uzman kontrolünde süreci doğru yönetmek gerekiyor.

TİTREME FARKLI SEBEPLERLE OLUŞUR

Latince Tremor olarak tanımlanan titreme, en çok ellerde görülmektedir. Birbirine zıt kasların istemsiz kasılmasına bağlı olarak gelişen, ritmik bir hareket olan titremenin farklı tipleri bulunmaktadır. Bu farklılıklar titremenin görülme zamanı, görüldüğü organ, şiddeti ve eşlik eden hastalıklara göre sınıflandırılmaktadır. Titremenin şiddeti hastalıktan hastalığa, aynı hastalığın farklı durumlarında, anksiyete varlığında, yorgunluk, açlık gibi durumlarda değişkenlik gösterebilmektedir

TREMOR: GENÇLERDE EL TİTREMESİNİN NEDENİ

Ortaokul, lise çağlarında bile ortaya çıkabilen, çoğunlukla 20?li yaşlarda kendisini belli etmeye başlayan el titremesi, genellikle ?Esansiyel Tremor?un habercisi olabilmektedir. Nedeni tam olarak belirlenememekle beraber, ağırlıklı olarak genetik geçişin neden olduğu düşünülen esansiyel tremor, inmeden sonra en sık görülen nörolojik hastalıkların başında gelmektedir.

Hastalar genellikle bir hareket esnasında; örneğin çay bardağını ya da bir kalemi tuttuklarında, kadınlar göz kalemi çekmeye çalıştıklarında bu el titremesini hissedebilmektedir. Bununla birlikte hastanın dirseğini koltuğa dayadığı hareket dışı belirli pozisyonlarda da tremorun ortaya çıktığı ve dikkatin yöneltilmesi ile daha fazla artış gösterdiği görülmektedir.

TREMOR TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Esansiyel tremorun tedavisinde çok aceleci olunmamalıdır. Öncelikli olarak kişinin bu titremeyle savaşmayıp, onunla arkadaş olması ve yönetmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Tedavi aşamasına ise hastalığın kişinin sosyal yaşamını etkiyecek boyuta ulaşmasından sonra geçilmektedir. Maalesef bu rahatsızlığı ilaçlarla tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamaktadır. Bazı ilaçlarla kişinin titremesinin şiddetini azaltmak, günlük hayatını etkileme seviyesini düşürmek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Çok ileri tremor durumlarında ise nadir de olsa beyin ameliyatlarıyla tedavi önerilebilmektedir.

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