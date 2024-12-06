Elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! Cinayetin detayları kan dondurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elleri ve ayakları bağlanmış haldeki cesedi denizden çıkarılan 69 yaşındaki İbrahim Demir son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in 3 gün önce evinden çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

Olay, dün Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan denize açılan balıkçılar kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Cesedin, elleri ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu öğrenildi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demir'in 3 Aralık'ta evinden çıktıktan sonra geri dönmediği, ailesinin de 4 Aralık'ta kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

Yaşlı adamın cenazesi, bugün Yuvacık Fatih Mahallesi'ndeki Orta Cami'de kılınan namazın ardından Ayamaz Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli’de denizde ceset bulundu! Balıkçılar fark etti