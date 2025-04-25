Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ellerindeki tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar

Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı bilgisi alınmıştır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 33 adet bronz sikke ve 2 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

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