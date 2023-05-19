Elleriniz aşırı terliyorsa doktora başvurun

Doç. Dr. Orhan Yücel, aşırı el terlemesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yücel, “Kişiyi depresyona dahi itebilen bu rahatsızlığı kesinlikle kale almak gerekir” diye uyardı. Yücel şunları söyledi:

“Sağlığımız için önemli olan terlemenin yanı sıra özellikle günlük hayatı etkileyen aşırı terleme ve el-ayak terlemesi bazı rahatsızlıkların habercisidir. Isı dengesini en mükemmel şekilde terleme yolu ile sağlamaktayız. Ancak terlemenin olmaması gibi aşırı terlemenin de olması çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. Kişiyi depresyona, yalnızlığa kadar sürükleyebilir. El ve ayak terlemesi de aynı şekilde çok ciddi sorun yaratır.”

GECE TERLEMESİ

Terleme sebeplerinin teşhisi hakkında da detaylı bilgiler veren Doç. Dr. Yücel, gece terlemenin önemli bir kriter olduğunu vurgulayarak, “Hekim için kritik durum söz konusu, bu terleme sadece el, koltukaltı ve yüz bölgesi ile sınırlı ise ve geceleri olmuyorsa bu tip hastalarda cerrahi tedavi ile hem etkili hem de kalıcı bir tedavi sağlamış olur. Eğer gece terlemesi varsa bu başka bir rahatsızlıktan kaynaklandığını gösterir. Genellikle nedeni bilinmiyor. Nedeni bilinmiyorsa bizim çok ciddi faydamız olabiliyor. Fakat hormonsal veya başka bir hastalığa bağlı olduğu zaman sadece el, koltukaltı ve yüz ile sınırlı olmuyor vücudun geneli ile ilgili oluyor, böyle bir durumda da cerrahi tedavi yapmıyoruz. Terlemeye neden olan alt rahatsızlık giderildikten sonra zaten terleme sorunu ortadan kalkar. İlaç tedavisi de mümkün ancak tedavi sadece terleme ile ilgili etki etmiyor bunun yanında diğer sistemlere de etki ediyor. Buna bağlı olarak da kişilerde rahatsız olma durumu söz konusu. O nedenle genelde terleme ile ilgili tedavide sebebi de belli değilse eğer ilaç tedavisinden daha çok en iyi şekilde fayda sağlayan cerrahi yöntem tercih edilmeli.”

TEDAVİYE GİTMELİ

Terleme sorunu için yapılan cerrahi müdahale ile ilgili merak edilenleri aktaran Doç. Dr. Yücel aynı zamanda tam teşekküllü ve güvenilir hastanelerde tedavinin yapılması gerektiğini de hatırlattı ve şunları söyledi:

“Göğüs cerrahisi tabi ki de hiçbir zaman kolay değil ancak uzman bir hekim ve ekiple girildiği zaman son derece basit. Tolera edilmeyecek komplikasyonlar çok nadiren oluyor. Sinire yapılan hasarla ilgili olarak sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Sinire fazla hasar verildiğinde belki bunlar hayati tehlikeye yol açmıyor ama kişinin elindeki terleme geçse bile vücudun diğer taraflarında çok ciddi aşırı terlemeler söz konusu. Sözgelimi ‘elimde terleme var mı yok mu, ameliyat olayım mı olmayayım mı' sorusu karşısında kişinin tereddüt etmemesi lazım, çünkü hayatını çekilmez hale getirebilir. Ancak cerrahi yöntemlerle artık çok kolay bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkün.”

GENETİK FAKTÖRLER

Sorunun genetik bir alt yapısı olup olmadığı konusunda da bilgiler veren Yücel, “Evet maalesef yüzde 50 oranında ailenin diğer fertlerinde de bunu görebiliyoruz” diye konuştu.