Elli milletvekili ile Anayasa değişmez

Malum Recep Bey ne yapıp edip AKP olarak tek başına 300 sandalye bulmayı ve mümkünse 360 oy sayısına ulaşmayı istiyor. Bu yüzden de başka partilerden seçilmiş milletvekillerini transfer edebilmek için olağanüstü bir gayret sarf ediyor, kapıları ardına kadar açıyor ve tabir-i caizse “gel, kim olursan ol gel” diyor.

Recep Bey’in 300 oya AKP olarak tek başına ulaşma ve mümkünse ittifak partileri ile birlikte 360 oy sayısını bulma hedefinin üç temel sebebi olabilir:

1- Bu gün itibariyle Cumhur İttifakı sürerken Recep Bey’in Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun, karar çıkarmak gibi bir sıkıntısı yok.

Yok yok ama AKP’nin sadece 271 milletvekili var, mecliste karar çıkarabilmek için MHP başta olmak üzere başka partilerden de destek almak zorunda. Buda MHP ve diğer küçük partilerin vesayetinden kurtulmak için en azından 30 milletvekili transferine muhtaç olması anlamına geliyor.

Recep Bey olur da MHP ile bir şekilde ters düşerse meclisten karar çıkarmada çok büyük bir sorun yaşayacağını kesin olarak biliyor ve bu olasılığı ortadan kaldırmak gibi bir düşünceye sahip olabilir.

2- Bu dönemin bitmesine kısa bir süre kala Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir erken seçim kararı aldırıp bir kez daha aday olabilmesinin önünü açmak istiyor.

Bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kırmızı çizgi çekmiş ve “2026 ikinci yarısında olacak bir erken seçim kararına biz destek veririz, ama öyle beş altı ay gibi kısa bir süre kala erken seçim derseniz biz yokuz.” Demiş, kestirip atmıştı.

Özgür Özel böyle diyor amma ve lakin 2027 yılının son çeyreğinden önce bir erken seçim de Recep Bey’in asla işine gelmiyor.

CHP ile uzlaşamayan Recep Bey milletvekili transferleri yaparak karşı karşıya kaldığı bu ciddi sorunu aşmak ve bir kez daha aday olabilmek istiyor.

3- Yapmak istediği anayasa değişikliği için gerekli oy sayısına ulaşmak.

Recep Bey’in bir anayasa değişikliği yaparak tekrar seçilmesine engel olan dönem sınırını kaldırmayı ve ömrü boyunca Cumhurbaşkanlığı yapmasının önünü açmayı istemesi size saçma bir iddia olarak geliyor mu?

Vallahi açıkça söylemek gerekirse bana hiç de saçma gelmiyor.

Eh zaten bu günlerde anayasa değişikliği söylemleri de havada uçuşuyor.

Canı istediği zaman anayasa manayasa tanımayan, anayasaya uymamayı alışkanlık haline getirmiş kişiler için “gelin bir sivil anayasa yapalım” söylemi eşliğinde yeni bir anayasa yapma hevesi tuhaftır.

Neyse Recep Bey gene de böyle bir hayal kuruyor, anayasada istediği değişiklikleri yaparak ölene kadar tekrar tekrar seçilmesinin önünü açmak istiyor olabilir.

Sivil anayasa yapalım söyleminin peşine düşen, bu sayede Anayasamızın ilk dört maddesini değiştirmeyi, Anayasamızdan Türk kavramını çıkarmayı, federatif bir siyasi yapı tesis etmeyi ve Devletin dini İslamdır ibaresini ekletmeyi hayal eden kesimlerin mevcut olduğunu biliyoruz.

Fakat vatandaşların çok büyük bir çoğunluğunun Türklük ve laiklik ile bir sorunu olmadığı, anayasamızın ilk dört maddesine dokunulmasına olumlu bakmadığı da aşikardır.

Bu durumda mecliste 360 oy sayısına ulaşılıp böyle bir anayasa değişikliği yapılarak referanduma gidildiğinde bu değişikliklerin reddedilmesi kesine yakın bir olasılıktır.

Pekala, Recep Bey böyle bir riske girmek ister mi?

Böyle bir riske girip de sunduğu anayasa değişikliği referandumda vatandaşlar tarafından reddedilirse ne olacağını bilmez mi?

Referanduma gidilmeden anayasanın değiştirilebilmesi için gerekli olan 400 oy sayısına ulaşmak ise neredeyse olanaksızdır.

Bu durumda Recep Bey istediği kadar milletvekili transferi yapsa bile risksiz bir anayasa değişikliği için gerekli oy sayısına ulaşması mümkün değildir.

Netice olarak istediği anayasa değişikliklerini yapabilmek için milletvekili transferi yapma hedefi bana pek anlamlı gelmiyor.

Bence en kuvvetli olasılık dilediği zaman erken seçime giderek yeniden aday olabilmesinin önünü açmak istemesidir.

Bunu yapıp yapamayacağını da bekleyip göreceğiz...