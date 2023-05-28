Elma cildi nasıl koruyor

Elma içerisinde bulunan B1, B2, C ve E vitaminleri sayesinde cilt hücrelerinizi yenileyerek cilt güzelliğinizi sağlarken aynı zamanda cildinize bakım yapar. İşte ayrıntılar…

Elma cildi nasıl koruyor

Elmanın cilde faydaları birçok kullanıcı tarafından farklı şekillerde cilt bakımı uygulaması yapılarak kanıtlanmıştır. Cilt bakımı için kullanılan meyveler arasında sıklıkla kullanılan elma cilt üzerinde uygulandığında birçok faydası vardır.

CİLDE YARARLARI

Elma tonik özelliği sayesinde vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.

Elma özellikle güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı cildinizi korumaktadır.

Zengin vitamin içeriği sayesinde cilt üzerindeki sivilce ve siyah noktalardan kurtulmanızı sağlamaktadır.

Elma içinde bulunan B1, B2, C ve E vitaminleri sayesinde cildinizdeki yaşlanma belirtilerini en aza indirerek yaşlanmayı geciktirir.

Cilt enfeksiyonlarına karşı etkili koruma sağlar.

Sıkı ve gergin bir cilt için yapacağınız elma kürleri cildiniz üzerinde çok etkilidir.

Elma tam bir antioksidan etkisi yaratarak vücudunuzu dış etkenlere karşı korur.

Elma vücudunuzun ölü hücrelerinde etkili olduğu gibi deri ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcıdır.

Cilt bakımı için elma kullanımı ile cildiniz üzerinde birçok olumlu sonuç alabilirsiniz.

Elmanın cilde en önemli faydası içerdiği zengin vitamin kaynakları sayesinde pürüzsüz, genç ve daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Elma tam bir lif kaynağıdır ve barındırdığı lif sayesinde cildinizin nemlenmesini sağlayarak kurumasını engeller.

Elma cildi beyazlatır. Ve çok daha parlak bir görüntüye kavuşmanızı sağlar.

Elma bilimsel araştırmalara konu olmuş meyvelerden bir tanesidir ve yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde cilt kanserini önlediği ortaya çıkarılmıştır.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi Güncel
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var? Keşfet
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı Güncel
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor Güncel
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı