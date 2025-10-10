Diyetisyen Sevim Akkök, sağlıklı beslenmenin simgesi haline gelen elmanın sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Elmanın E, C, K ve B grubu vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve manganez açısından zengin olduğunu belirten Akkök, özellikle kabuğundaki antioksidanların önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:
Elma deyip geçmeyin! Binbir derde deva: Uzman isim faydalarını tek tek sıraladı
Diyetisyen Sevim Akkök, elmanın besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. Lif, vitamin ve antioksidan açısından zengin olan elma, kilo kontrolünden kalp sağlığına, diyabetten bağışıklığa kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Akkök, meyvenin bütün olarak tüketilmesini önerdi.
Elmanın besin içeriği nedir?
Elma içerisinde E vitamini, C vitamini, K vitamini ve B grup vitaminleri içeren zengin bir besin. Aynı zamanda potasyum, magnezyum ve manganezden de oldukça zengin. Meyveler için hep vitamini kabuğunda sözünü duymuşsunuzdur.
Vitamini kabuğunda mı?
Aslında vitamini içinde ama antioksidanları kabuğunda bulunuyor. Elmada öne çıkan antioksidanlar flamonoidler ve kateşinler. Bu antioksidanlarsa elmaya birçok faydasını getiriyor. Elma iyi bir lif kaynağı. Özellikle elma pektin açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu da sindirim sağlığı için faydalarını beraberinde getiriyor.
Elma kilo verdirir mi?
Bu kadar zengin besin içeriğine sahip bir meyvenin faydaları neler? Birinci faydası kilo kontrolüne yardımcı olması. Elma içerdiği lifler sayesinde sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bu da diyet yaparken yem ataklarınızı önleyecektir. Biz meyvelerin meyve olarak tüketilmesini öneriyoruz. Bu ne demek? Meyve suyu olarak tüketmek meyveden alacağınız faydayı getirmiyor. Meyveye sıkıp suyunu içtiğinizde maalesef ki yüksek oranda şekere maruz kalıyorsunuz. Bu yüzden meyveyi meyve olarak bütün olarak tüketmenizi istiyoruz. Bu durumu kanıtlayan çalışmalar da var. Meyveyi bütün olarak tüketmek, meyve suyu olarak tüketmektense sizi daha uzun süre tok tutuyor ve daha az şeker almanızı sağlıyor. Aynı zamanda meyve suyu olarak tükettiğinizde meyvenin lifinden faydalanamıyorsunuz. Ama aslında meyvelerde bizim için en önemli şeylerden biri de lifttir. O yüzden meyvedeki lifi ve faydaları almak istiyorsanız onu bütün olarak tüketmelisiniz.
Elma kalp için faydalı mı?
Elma tüketmek kalp ve damar hastalığı riskinizi azaltabilir. Nasıl mı? Elmanın içerisinde bulunan polifenoller sizin kalp sağlığınızı koruyor. Aynı zamanda içerdiği çözünür lifler sayesinde kolesterol seviyeleriniz düşebiliyor. Bu durumda yine sizin kalp ve damar hastalığı riskinizi azaltıyor.
Elmanın içerisindeki antioksidanlar vücuttaki enflamasyonu azaltıyor. Vücutta azalan enflamasyonsa sizi kalp hastalıklarından koruyor. Aynı zamanda elmanın içerisindeki polifenoller sizin kan basıncınızın düşmesine yardımcı oluyor. Yani elma yemek sizin tansiyonunuzu dengeleyebiliyor.
Elmanın sıradaki faydası kan şeker üzerine. Elma tüketmek sizi tip 2 diyabetten koruyor. Nasıl mı? Elmanın içerisindeki kuersetin sizin insülin duyarlılığınızı artırarak kan şekerinizin yükselmesini önlüyor. Bu da sizi diyabet hastalığından koruyor.
Elma TİP2 diyabet riskini azaltır mı?
Elma sizin gün içerisindeki kan şekeri dalgalanmalarınızı önlüyor. Bu da ileri vadede sizin tip 2 diyabet olmanızın önüne geçiyor. Elma ile ilgili yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Düzenli elma tüketimi tip 2 diyabet riskini %28 oranında azaltmış. Özetle insülin direncinden ve tip 2 diyabetten korunmak istiyorsanız beslenmenize elmayı eklemelisiniz.
Elma bağışıklığı güçlendirir mi?
Elmanın içerisindeki pektinler, çözünür lifler bağırsaklarımızdaki probiyotik bakterilerin beslenmesine yardımcı oluyor. Bu da iyi huylu bakterilerin artmasını sağlıyor. Bu durumsa bağırsak sağlığınızı koruyor. Elmadaki bu probiyotik etki sizin sindiriminizi düzenler. Bağırsak sağlığınızı korur ve bağışıklığınızı güçlendirir. Özetle sağlıklı sindirim sistemi için elmayı beslenmenizi eklemelisiniz.
Elma antikanserojen midir?
Elmanın içerisindeki antioksidanlar sizi kansere karşı da koruyor. Yani elma antikanserojen bir etki gösteriyor. Yapılan çalışmalar özellikle kolorektal kanserlerine karşı elmayı koruyucu bulmuş ama bu tek başına bir mucize değil. Düzenli tüketim, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla bunu desteklemelisiniz.
Elma beyin sağlığı için faydalı mıdır?
Son olarak elma sizin beyin sağlığınızı koruyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki oksidatif stresi azaltarak beyin hücrelerini koruyor. Bu durumda bilişsel fonksiyonların korunmasına, hafızanın güçlenmesine ve Alzheimer riskinin azalmasına yardımcı oluyor. Çalışmalar da düzenli elma tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve Alzheimer riskini azalttığını göstermiş. Yani elmayı beyin sağlığınızı korumak için de beslenmenizi eklemelisiniz.