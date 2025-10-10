Elma deyip geçmeyin! Binbir derde deva: Uzman isim faydalarını tek tek sıraladı

Elma kilo verdirir mi?

Bu kadar zengin besin içeriğine sahip bir meyvenin faydaları neler? Birinci faydası kilo kontrolüne yardımcı olması. Elma içerdiği lifler sayesinde sizi daha uzun süre tok tutabilir. Bu da diyet yaparken yem ataklarınızı önleyecektir. Biz meyvelerin meyve olarak tüketilmesini öneriyoruz. Bu ne demek? Meyve suyu olarak tüketmek meyveden alacağınız faydayı getirmiyor. Meyveye sıkıp suyunu içtiğinizde maalesef ki yüksek oranda şekere maruz kalıyorsunuz. Bu yüzden meyveyi meyve olarak bütün olarak tüketmenizi istiyoruz. Bu durumu kanıtlayan çalışmalar da var. Meyveyi bütün olarak tüketmek, meyve suyu olarak tüketmektense sizi daha uzun süre tok tutuyor ve daha az şeker almanızı sağlıyor. Aynı zamanda meyve suyu olarak tükettiğinizde meyvenin lifinden faydalanamıyorsunuz. Ama aslında meyvelerde bizim için en önemli şeylerden biri de lifttir. O yüzden meyvedeki lifi ve faydaları almak istiyorsanız onu bütün olarak tüketmelisiniz.