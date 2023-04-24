Elma felci önler mi

Şifanın kaynağı doğada. İşte elma! Peki, elma felci önler mi? O sorunun yanıtı bir araştırmanın sonucuyla ortaya çıktı…

Elma felci önler mi

İçi beyaz olan elma-armut gibi meyvelerde kuversetin denen kimyasal oldukça yüksek.
Amerika’da bir kalp hastalıkları dergisinde yayınlanan habere göre, her gün tüketilen en az 25 gram elma veya armut tarzı içi beyaz meyveler felç hastalığı riskini yüzde 9 oranında azaltıyor. Bu da her gün bir elma veya armut tüketildiğinde felç riskini yüzde 36-45 oranında düşürüyor.

Kuversetin, antioksidan bir madde. Özellikle kanserden korunma ve virüs enfeksiyonlarını önlemede etkili. En zengin olduğu besinlerin başında kırmızı soğan ve elma geliyor. Bu nedenle her gün bir soğan ve bir elma yemek son derece mantıklı. Kuversetin aynı zamanda kalp hastalıklarını ve felci de önlüyor.

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