Elma Festivali'nde Merve Özbey rüzgarı

Denizli'de Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey, coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Çivril'de 4 gün boyunca bir birinden renkli sanat, tarih ve tarım etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan festivalin ikinci gününde pop müziğin sevilen sesi Merve Özbey, meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını kalabalıkla birlikte seslendiren ünlü sanatçı Merve Özbey, güçlü sahne performansıyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserin sonunda eşiyle birlikte sahneye çıkan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ünlü sanatçı Merve Özbey'e hediye takdiminde bulundu. Kalabalığın sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Dere, hemşehrileriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Çivril'de festival coşkusunun devam ettiğini belirten Başkan Semih Derei "Çivril Uluslararası 27. Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin ikinci günü, ünlü sanatçı Merve Özbey'in sahne aldığı muhteşem konserle taçlandı. Enerjisi ve güçlü performansıyla geceye damga vuran Merve Özbey'in birbirinden güzel şarkılarıyla doyasıya eğlendik. Festival alanını hınca hınç dolduran binlerce hemşehrimiz şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu. Festival coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerime, katılım sağlayan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.