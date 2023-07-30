Elma gençlik iksiri

Editör: Murat Öztürk

Bir orta boy elma 55 kalorilik enerjisi ile tatlı krizi ve zayıflama diyetleri için çok iyi bir alternatif oluşturur. İşte elmanın faydaları…

İdrar söktürücüdür ve çok iyi bir lif kaynağıdır.

Kolesterolü düşürür ve kan şekerini dengede tutar.

Romatizmal ağrılara iyi gelir ve mide rahatlatıcıdır.

Kansızlığın ve kabızlığı engellenmesine yardımcı olur.

Özellikle kabuk ve kabuğa yakın kısımları C vitamini açısından oldukça zengin. Bu da hastalıklara karşı direncin artmasını sağlar.

Vücuttan kanser yapıcı öğeleri temizler, antioksidan görevi görür.

Cildi yaşlanmaya karşı korur.

Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca tansiyonu dengeler.

Kas ve sinir sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.

Sağlıklı büyüme, gelişme ve hücre yenilenmesini sağlar.