Elma ile gelen güzellik formülleri

Editör: Naim Arıoğlu

Güneş Işınlarına Karşı Koruma Sağlar

Elmanın içerisinde güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlayan savunma parçacıkları yer alır. Elma ile güneş yanıkları tedavi edilebilir ve bu yanıkların soyulması engellenebilir. Yanıklara karşı rendelemiş olduğunuz elma ile bir çay kaşığı gliserini karıştırın ve bu karışımı cildinize sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.

Gözlerdeki Şişkinliklere İyi Gelir

Gözleriniz altına koyacağınız elma dilimleri koyu renkli halkalara ve şişmiş gözlere iyi gelecektir. Alternatif olarak, 2 yemek kaşığı elma suyu ile rendelenmiş patatesi karıştırıp şişmiş gözlerinize uygulayın ve üzerini ılık bir kumaşla örtün. Yaklaşık 10-20 dakika bekletin ve ardından ılık su ile yıkayın.

Elma Çok İyi Bir Toniktir

Elma ve elma suyu sirkesi cildinize gerginlik kazandırabilecek tonik özelliği görürler. Elma suyu sirkesi gözeneklerde birikmiş ve akneye yol açan yağın temizlenmesine yardımcı olur. Elma suyu ayrıca cildin PH seviyelerini dengeler ve böylece cildin kendi yağlarının aşırı üretimine de engel olur. Tek yapmanız gereken bir parça pamuğa elma suyu sirkesi dökmek ve yüzünüzü bununla silmektir. Elma suyu sirkesi tonikle aynı etkiyi yaratacak ve akneleri cildinizden uzak tutacaktır

Cildi Parlatır ve Aydınlatır

Elmanın cildinizi parlatma, aydınlatma ve pürüzsüzleştirme potansiyeli vardır. Bunun sebebi elmanın cildinizin pürüzsüz ve genç kalmasını sağlayacak kollajen bakımından zengin olmasıdır. Özellikle kırmızı elmayı yemek ise cildinize gül renkli bir parlaklık kazandıracaktır.

Cildi Nemlendirir

Elma cildinizi nemlendirirken bir yandan da temizler. Bunun için tek yapmanız gereken bir dilim elma kesmek ve suyu bitine kadar yüzünüze uygulamaktır. Bu işlem ile hem vücudunuzdaki yağ üretimi dengelenecek hem de yüzünüz nem kazanacaktır.

Yaşlanma Karşıtı Etkileri Vardır

Elma maskesi donuk ve kırışık cildinizi kaldırırken, düzenli elma tüketimi de ince çizgilerden ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Rendelenmiş bir elmayı yüzünüze sürün ve 10-20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Bu maske yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlarken, cildinizi iyileştirir ve temizler.