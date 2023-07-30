Elma sirkesi nasıra iyi mi geliyor

Editör: Murat Öztürk

Elma sirkesi; elmaların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde ediliyor. Öncelikle uygulanacak elma sirkesi kimyasal ve koruyucu madde içermemeli, organik yetiştirilmiş elmalardan elde edilmiş olmalı. İşte ayrıntılar:

Güneş lekeleri ve yaşa bağlı oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Ölü derinin soyulmasına yardımcı olur

Cildin doğal PH’ını dengeler.

Akne ve akne izlerini gidermede faydalı olmaktadır.

Açık gözeneklerin azalmasına yardımcı olur.

Doğal alfa hidroksi asitlerden zengindir

NASIR VE SİĞİLLERE ETKİSİ NEDİR

Saçlı deride kepek varsa masaj yaparak uygulanıp 20 dak sonra durulanması kepeği azaltmada etkili olmakta.

Tonik olarak kullanımda 1-2 yemek kaşığı organik elma sirkesi 1 lt. suya katılarak pamuk yardımıyla yüze sürülür. Akne ve lekeler için ise yarı yarıya sulandırılmış organik elma sirkesi pamuk yardımıyla yüze sürülür. Cildin yağlanmasını azaltır. Bu uygulamaları hassas ciltlere sahip olanlar 2 günde bir yapmalı ve alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda hemen sonlandırmalıdırlar. Gündüz güneş koruyucu ihmal edilmemeli.

Ayaktaki nasır ve siğiller için kullanılabilir. Ayak 20 dak. kadar 1/3 oranında elma sirkesi içeren ılık suda bekletilir, sonra kurulanır. Organik elma sirkesiyle ıslatılmış gazlı bez, uygulama yapılacak kısma bandaj şeklinde sarılır ve gece boyu bekletilir. Sabah açılarak yıkanır. Uygulama yapıldıkça hasta bölge yumuşayarak kayboluyor.