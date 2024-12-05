Elma sirkesi şekeri düşürür mü? Uzmanlar ne diyor? Bilim bakın ne söylüyor!

Elma sirkesi, son yıllarda sağlık alanında popüler bir doğal ürün haline geldi. Özellikle kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceği yönündeki iddialar, birçok kişi tarafından merak edildi.

Uzmanlar, elma sirkesinin şeker üzerindeki etkilerini ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirdi.

ELMA SİRKESİ VE KAN ŞEKERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Elma sirkesinin kan şekeri seviyelerini düşürebileceğine dair bazı bilimsel kanıtlar bulundu.

Örneğin, 2004 yılında yapılan bir çalışma, yemeklerden sonra tüketilen elma sirkesinin kan şekeri seviyelerini azaltabileceğini gösterdi. Ayrıca, 2007 yılında yapılan başka bir araştırma, yatmadan önce alınan elma sirkesinin sabah açlık kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini ortaya koydu.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, elma sirkesinin kan şekeri üzerindeki etkilerini değerlendirirken, "Elma sirkesi, insülin duyarlılığını artırabilir ve açlık kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Ancak, bu etkiler kişiden kişiye değişebilir ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır" dedi.

Cleveland Clinic İnsan Beslenmesi Merkezi'nden diyetisyen Beth Czerwony ise, "Elma sirkesi, bazı durumlarda kan şekeri seviyelerini hafifçe düşürebilir, ancak bu kesin bir çözüm değildir ve diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde tek başına yeterli olmaz" şeklinde uyardı.

Uzmanlar, elma sirkesini diyetinize dahil etmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmanızı önerdi. Ayrıca, elma sirkesinin mide tahrişine ve diş minesinde erozyona neden olabileceğini belirtiyorlar.

Dr. Özdoğan, "Elma sirkesini su ile seyrelterek tüketmek, olası yan etkileri azaltabilir" tavsiyesinde bulundu.

Elma sirkesi, kan şekeri seviyelerini düşürme potansiyeline sahip bir doğal ürün olarak öne çıktı.

Ancak, bu etkilerin kişiden kişiye değişebileceği ve daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç olduğu unutulmamalı.

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz her zaman en güvenilir yol olmasıyla dikkat çekti.