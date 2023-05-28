Elma suyu astıma iyi gelir mi

Bahar geldi astım hastaları için zor günler başladı. Dünyada en sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biri olan astıma karşı uzmanlar, antioksidan içeriği yüksek besinleri tavsiye ediyor. Peki, elma astıma iyi gelir mi? İşte yanıtı…

Elma suyu astıma iyi gelir mi

Editör: Murat Öztürk

Bahar geldi astım hastaları için zorlu günler başladı. Dünyada en sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biri olan astıma karşı uzmanlar, antioksidan içeriği yüksek olan elma suyunu öneriyor ve bahar mevsimine de dikkat diyor.

Baharın gelmesiyle kronik astım hastalıklarında da artış gözlendi. Uzmanlar bu mevsimde özellikle sabah saatlerinde astım hastalarının dışarı çıkmamamsı gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre besinler ve beslenme alışkanlıkları astım hastalığında önemli rol oynuyor. Astım hastalığının oluşturduğu zararı en aza indirmek içinse uzmanlar antioksidan özelliği olan elma suyunu tavsiye ediyor.

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