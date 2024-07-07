Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden meyveyi mideye götürmeden önce bilmeniz gereken 20 gerçeği sizler için derledik. Hadi başlayalım!

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 1

Elma, sindirimi düzenleyen ve tokluk hissi sağlayan lif bakımından zengindir.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 2

İçerdiği antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanmayı geciktirir.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 3

C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 4

Lif, potasyum ve antioksidanlar içeren elma, kalp hastalıkları riskini azaltır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 5

Düşük kalorili olmasına rağmen lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne destek olur.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 6

Lif içeriği, kötü kolesterolü düşürebilir ve kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 7

İçerdiği fitokimyasallar sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 8

Elmanın düzenli tüketimi, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının riskini azaltır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 9

A vitamini içeriği göz sağlığını korur ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 10

İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar saç ve cilt sağlığını destekler.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 11

Doğal şeker içeriği ve besleyici yapısıyla enerji seviyelerini artırır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 12

Lifler, sindirim sistemi sağlığını destekler ve bağırsaklardaki probiyotiklerin gelişimine yardımcı olur.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 13

Lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 14

İçerdiği besin maddeleri beyin fonksiyonlarını destekler ve bilişsel performansı artırır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 15

Potasyum içeriği, kasların düzgün çalışmasını sağlar ve kasların onarımını destekler.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 16

Elmanın doğal şeker içeriği yüksektir, bu nedenle şeker hastalarının ve kan şekerini kontrol altında tutması gereken kişilerin dikkatli olması gerekir.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 17

Yeterince yıkanmadığında elma kabuğunda pestisit kalıntıları kalabilir, bu da sağlık riski oluşturur.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 18

Büyük miktarda tüketildiğinde karbonhidrat yükü oluşturabilir, bu da diyabetikler için risk oluşturur.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 19

Oksalat taşı oluşum riski yüksek olan kişiler, aşırı elma tüketiminden kaçınmalıdır.

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Elma yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 20

Böbrek rahatsızlığı olan kişilerde aşırı potasyum tüketimi tehlikeli olabilir.

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