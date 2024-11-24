Elmadağ’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Kaynak: İHA
Elmadağ’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Başketteki kar yağışı, Elmadağ ilçesine bağlı Lalabel Mahallesi'nde hayatı felç etti.

Başketteki kar yağışı, Elmadağ ilçesine bağlı Lalabel Mahallesi'nde hayatı felç etti.

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok noktasında etkili oldu. Başkentin Elmadağ ilçesindeki birçok noktada da etkisini gösteren yağış bazı vatandaşlar için mutluluk bazıları içinse çileye kaynağı oldu. İlçenin Lalabel Mahallesi'nde yolların tıkanmasına neden olan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalleli Elmadağ Belediyesi'nin yağış nedeniyle tedbir almadığı için belediyeye tepki gösterdi. Yolda kalan araçlar ise mahallelinin traktörleri yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan, yol çalışması da mahalleliye ait kepçeler vasıtasıyla yapıldı.

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