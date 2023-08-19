Elmira adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elmira isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elmira ne demek? Elmira isminin anlamı nedir?
ELMİRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elmira ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gerekli olan, vazgeçilmez.
- Asil, soylu, ünlü kimse.
ELMİRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Elmira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elmira ismini koymak caizdir.