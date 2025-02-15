Elon Musk 13. kez baba oldu: 5 ay sonra ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk 13. kez baba oldu: 5 ay sonra ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump’ın seçilmesinde kritik rol oynayan Elon Musk 13. Defa baba oldu. Yazar Yazar Ashley St. Clair, ünlü milyarderden doğan çocuğunu 5 ay sonra duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl beyin çipi implantı şirketi Neuralink'te yönetici olan Shivon Zilis ile bebek sahibi olan 53 yaşındaki Musk'ın bir kez daha baba olduğu ortaya çıktı!

Yazar Ashley St. Clair, Shivon Zilis ile üçüncü çocuğuna kavuşan ve toplamda 12 çocuğu olan Elon Musk ile bebek sahibi olduğu açıkladı.

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X platformunda paylaşım yapan yazar, Musk ile yaklaşık beş ay önce bebek sahibi olduklarını açıkladı:

"Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın, bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı."

"Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamayı düşünüyorum" diyen yazar paylaşımının altına Latince bir ifade olan "Alea Iacta Est" (Zarlar atıldı) yazdı.

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Elon Musk ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Musk'ın Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno ve geçtiğimiz yıl dünyaya gelen çocuğu dahil olmak üzere 12 çocuğu bulunuyor.

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