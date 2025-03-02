Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

Kaynak: AA
Elon Musk 14'üncü kez baba oldu

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı 53 yaşındaki Elon Musk'ın 14'üncü kez baba olduğu öğrenildi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis, X'ten yaptığı paylaşımda, Musk'ın bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.

Zilis, paylaşımında "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.

Bebeğin ne zaman doğduğu bilinmezken Musk, Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğruladı. Böylelikle 53 yaşındaki iş insanının çocuk sayısı ise 14'e yükseldi.

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