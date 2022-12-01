Elon Musk önce kendi beynine implant taktıracak. Hayvanlar üzerinde deneyler yapılınca hayvanlar ölmüştü

Beyin implantı denilince akla gelen ilk şirketlerden Neuralink yeni bir etkinlikle yapılacak gelişmeleri açıkladı. Neuralink, dikiş makinesi benzeri beyin implantasyon robotunu ilk defa tanıtmasından bu yana üç yıl, bu teknolojinin domuzlar üzerinde test edilmesinin üzerinden iki yıl, maymun deneylerine başlamasının üzerinden 19 ay geçmişti. Ünlü iş insanı Elon Musk ve sekiz nörolog dünyanın en garip deneyini yapacağını açıkladı.

Neuralink Tell Fall 2022 etkinliğinde konuşan Elon Musk, insanlı testlere 6 içinde başlayacaklarını ifade etti. Musk, ilerleyen dönemlerde kendisinin de bir Neuralink implantı alarak beynine taktıracağını söyledi.

Ekim ayında yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen Neuralink etkinliği, Çarşamba günü yapıldı. Musk, "Muhtemelen yaklaşık altı ay içinde bir insana bir Neuralink cihazı takabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Açılış konuşmasında Elon Musk, “Hepimiz zaten bir bakıma siborguz" diye alay etti, devamında "Telefonunuz ve bilgisayarınız sizin uzantılarınızdır.” diye konuştu. Ancak bu cihazların iletişim kurma yeteneğimiz üzerinde önemli sınırlamalar oluşturduğunu savundu:

Bir telefonla etkileşim kuruyorsanız, başparmaklarınızı hareket ettirebildiğiniz veya telefonunuzla konuşabildiğiniz hız ile sınırlıdır.

NEURALİNK DENEYLERİNDE MAYMUNLAR ÖLDÜ

Neuralink, geliştirmeye devam ettiği beyin-bilgisayar arayüz cihazlarını yaklaşık iki yıl önce maymunlar üzerinde test etmeye başladı. Ancak 23 denekten 15'inin testlerde öldüğü ortaya çıktı. Şubat ayının başlarında Neuralink, California Üniversitesi Davis Primat Merkezindeki BCI implantlarının prototip testi sırasında maymunların öldüğünü doğruladı ancak sorumlu hekim, ‘hayvan zulmü’ suçlamalarını reddetti.

Musk, Neuralink etkinliğinde hayvan deneylerine yönelik suçlamalara da cevap verdi: “Bir hayvana bir cihaz yerleştirmeyi düşünmeden önce, titiz laboratuvar testleriyle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu cihazları hayvanlara yerleştirme konusunda düşüncesiz değiliz. Son derece dikkatliyiz ve koyuna, domuza veya maymuna implant yaptığımızda, cihazın keşif amaçlı değil, doğrulayıcı olmasını her zaman istiyoruz.”