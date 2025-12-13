Elon Musk, Avrupa Birliği’ni hedef alarak, “AB ortadan kaldırılmalı ve egemenlik, tek tek ülkelere geri verilmelidir” dedi. AB'nin kararlarına karşı her geçen yıl daha sert bir duruş sergileyen Musk, aynı zamanda X platformuna yönelik yapılan düzenleme çabalarını, kişisel bir saldırı olarak değerlendirdi. Musk, X’te yaptığı paylaşımda AB’yi Nazi Almanyası’na benzetti.

X’İN DİJİTAL ŞEFFAFLIK SORUNLARI VE AB SORUŞTURMALARI

Musk’ın açıklamaları, X’in dijital şeffaflık kurallarını ihlal etmesi sonucu Avrupa Komisyonu tarafından verilen para cezasının hemen ardından geldi. Avrupa’da, X’in içerik denetim uygulamaları ve kullanıcı verileriyle ilgili başka soruşturmalar da yürütülüyor. Brüksel, platformun yasaları ihlal ettiğini ve belirli içerikleri yaydığı gerekçesiyle daha fazla cezai yaptırım uygulama hazırlığında.

AVRUPA İLE ABD ARASINDA FARKLILIKLAR DERİNLEŞİYOR

Musk’ın sert tutumu, ABD ile Avrupa arasındaki ifade özgürlüğü anlayışındaki farkları gözler önüne seriyor. ABD'de ifade özgürlüğü, sosyal medya platformlarının içerik politikalarını belirlemekte geniş bir özgürlük tanırken, Avrupa Birliği son yıllarda sosyal medya şirketlerinin ırkçı, antisemitik ve şiddet içeriklerini kaldırmasını zorunlu kılan yasalar çıkarıyor.

MUSK, AVRUPA’DAKİ SİYASİ İKLİMİ DESTEKLİYOR

Musk, Avrupa’daki çeşitli popülist hareketlere destek veriyor. Brexit yanlısı Nigel Farage'ın kurduğu Reform UK partisini desteklerken, Almanya’daki aşırı sağcı AfD partisine de yakın duruyor. Ayrıca, Ukrayna’daki çatışma sürecinde SpaceX'in Ukrayna ordusuna sağladığı uydu iletişim teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

ÇEVRİM İÇİ GÜVENLİK YASASI’NA UYMAMA ELEŞTİRİSİ

Musk’ın tutumu, özellikle Avrupa’daki çevrim içi güvenlik yasalarına uymaması nedeniyle eleştiriliyor. Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, X platformunun yasa dışı içeriklerle ilgili başvuruları görmezden geldiği iddia edildi. Uzmanlar, X’in içerik denetiminde yetersiz kaldığını ve yasalara uymadığı takdirde Avrupa’daki düzenleyicilerle büyük bir yüzleşmeye girebileceğini öne sürüyor.