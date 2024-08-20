Elon Musk iş ilanı açtı! Saati 1620 lira işte aranan şartlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk iş ilanı açtı! Saati 1620 lira işte aranan şartlar

Elektrikli otomobil devi Tesla, insansı robotu Optimus’u geliştirmek üzere yeni işe alımlar yapıyor. Şirket, saati 48 dolara (yaklaşık 1620 Türk lirası) özel bir kıyafet giyerek günde yedi saatten fazla yürüyecek ve Optimus’u eğitecek operatörler arıyor. İşe başvuracak adaylar için boy şartı bulunuyor.

Tesla, insansı robotu Optimus’u bir adım daha ileri taşımak için kurduğu ekibi genişletiyor. Şirket, geçen yıl “hareket yakalayıcı kıyafetler” giyerek Optimus’u eğitmek üzere onlarca işe alım yapmıştı.

VERİ TOPLAMA OPERATÖRÜ POZİSYONU

Tesla, ‘Veri Toplama Operatörü’ pozisyonu için işe alım yapacağını duyurdu. Tam zamanlı iş için önerilen maaş, saat başı 25,25 ila 48 dolar arasında değişiyor. 48 doların Türk lirası karşılığı ise 20 Ağustos 2024, saat 07:30’da yaklaşık 1620 Türk Lirası’na karşılık geliyor.

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İŞİN DETAYLARI VE ŞARTLAR

Business Insider’ın haberine göre, Veri Toplama Operatörleri özel bir kıyafet giyerek sanal gözlüklerle çalışacak ve günde 7 saati aşkın mesai yapacak. Mesaiyi 7 saatten hesaplarsak, bu işe kabul edilecek çalışanlar günde 11 bin 340 Türk lirası kazanabilecek. Bu ilginç görev için başvuracak adayların boylarının 170 - 180 santimetre arasında olması bekleniyor. Bu uzunluk, Optimus’un boyuna karşılık geliyor. Tesla CEO’su Elon Musk, Optimus’un boyunun 173 santimetre olacağını açıklamıştı.

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GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Veri Toplama Operatörleri, veri toplayacak, analiz edecek ve günlük olarak raporlama yapacak. Tesla’nın iş ilanında gece dahil olmak üzere farklı vardiyalar bulunuyor. İş sırasında “sürekli el ve göz koordinasyonu, vücut koordinasyonu, kinestetik farkındalık, merdiven çıkma ve inme gibi hareket kabiliyeti" gerekiyor.

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ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ESNEKLİK

Tesla’nın yayınladığı başvuru bilgisinde, sanal gerçeklik gözlüğünün yaratabileceği sorunlara değinilirken, haftada bir gün izin, gerektiğinde fazla mesai gibi esnek çalışma şartları gerekliliğinden bahsediliyor. Nvidia Research’te kıdemli araştırmacı ve Georgia Institute of Technology’de robotik profesörü olan Animesh Garg, iş tanımına ilişkin şunları söyledi: “Çalışma, hareket yakalama kıyafetiyle görevleri yerine getirerek, sonrasında analiz edebilmek üzere veri toplamayı ve doğrudan insansı robotu kontrol etmeyi gerektiriyor."

SOSYAL MEDYADA TANITIM

Tesla’nın Optimus sosyal medya hesabı, geçen yıl Veri Toplama Operatörlüğü’nün nasıl göründüğünü bir video ile anlatmıştı.

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