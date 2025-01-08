Elon Musk Liverpool’u satın alacak mı? İngiliz basını bu iddiayla çalkalanıyor

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk son dönemde Liverpoo’u satın alacağı yönünde çıkan iddialarla gündeme geldi. Ortaya çıkan iddialar henüz resmi bir teklife dönüşmezken İngiliz basınından konuyla ilgili farklı haberler çıktı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun Liverpool FC'ye olan ilgisini doğruladı. Errol Musk, yaptığı açıklamada, "Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi. Bunu herkes ister, ben de isterdim. Büyükannesi Liverpool'da doğdu ve orada akrabalarımız var. Ayrıca Beatles'ın birçok üyesini tanıma şansımız oldu" dedi.

LİVERPOO’UN SAHİBİ OLAN ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İngiliz devinin sahibi olan şirket Fenway Sports Group, ortaya çıkan iddiaları yanıtladı. Yapılan açıklamada çıkan iddialar yalanlanarak kendilerine bir teklif gelmediği vurgulandı. FSG, kulübe olan bağlılıklarının devam ettiğini ve uzun vadeli yatırımlara odaklandıklarını belirtti.

Liverpool’un güncel piyasa değerinin yaklaşık 970 milyon euro olduğu belirtiliyor.