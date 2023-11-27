Elon Musk Netanyahu ile Kfar Aza beldesini gezdi

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.

KAYNAK: İHA
Elon Musk Netanyahu ile Kfar Aza beldesini gezdi

ABD’li milyarder Elon Musk, İsrail’i ziyaret etti.

Musk, ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elon Musk’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Musk’a beldede yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ve Filistin’deki çatışmalarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, Starlink uyduları konusunda İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

srail İletişim Bakanı Shlomo Karhi yaptığı açıklamada Musk ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Bu önemli anlaşma sonucunda Starlink uyduları, İsrail'de Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yalnızca İletişim Bakanlığı'nın onayıyla çalıştırılabilecek” demişti.

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