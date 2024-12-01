Elon Musk, OpenAI kavgası büyüyor

ABD’li girişimci Elon Musk, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaşarak rekabete zarar verdiğini öne sürerek, şirkete ve bazı ortaklarına dava açtı. Musk’ın avukatları, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Mahkemesi’ne sundukları başvuruda, OpenAI, CEO’su Sam Altman, Microsoft, Reid Hoffman ve Dee Templeton’ın da aralarında bulunduğu tarafların rekabet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Dava dilekçesinde, OpenAI’nin yatırımcıları Musk’ın yapay zeka şirketi xAI gibi rakiplere destek vermekten caydırdığı, Microsoft üzerinden rekabet avantajı sağladığı ve şirketin kâr amacı gütmeyen misyonunu terk ettiği öne sürülüyor. Musk’ın avukatları, “Bu süreç durdurulmazsa, hem davacılar hem de halk telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

OPENAI VE MİCROSOFT HEDEFTE

Musk, OpenAI’nin 2015’te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulduğunu, ancak 2019’da "kısıtlı kâr" modeliyle yapılandırıldığını ve şimdi tamamen kâr odaklı bir yapıya geçiş yapmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca, OpenAI’nin Microsoft ile yaptığı işbirliğinin hukuki sınırları aştığını savunan Musk, bu ilişkinin OpenAI’nin yapay zeka modellerini geliştirmek için uygunsuz avantajlar sağladığını belirtti.

Öte yandan, Musk’ın şirketi xAI, geçtiğimiz yıl Grok adlı bir yapay zeka modeliyle piyasaya giriş yaptı ve şu anda Elon Musk’ın sosyal medya platformu X üzerinde çeşitli özellikleri destekliyor. Ancak, Musk’ın avukatları, OpenAI’nin yatırımcıları xAI gibi rakiplerden uzak durmaları yönünde baskı yaptığını iddia ediyor. Financial Times’ın Ekim ayında yayımladığı bir haberde, OpenAI’nin yatırım turlarında rakip şirketlere yatırım yapılmaması konusunda katı şartlar getirdiği belirtilmişti.

DAVA SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Musk, OpenAI’nin kuruluş döneminde yaptığı bağışların kötüye kullanıldığını ve kendisinin yanıltıldığını öne sürüyor. Avukatları, OpenAI’nin mevcut dönüşüm sürecinin durdurulması gerektiğini, aksi takdirde kâr amacı gütmeyen misyonun tamamen kaybolacağını savunuyor. Musk, OpenAI’nin faaliyetlerinin yasalara aykırı olduğunu ve Altman ile Microsoft’un çıkar çatışmaları yarattığını belirtti.

OpenAI ise Musk’ın iddialarını "asılsız ve tekrarlayıcı" olarak nitelendirdi. Şirket, daha önceki yasal girişimlerde olduğu gibi bu davanın da düşürülmesini talep etti. Ancak, Musk’ın avukatları, OpenAI’nin hızlı büyümesi ve yatırımcılarla yaptığı anlaşmaların geri döndürülemez sonuçlara yol açacağını ifade ediyor.

Elon Musk ve OpenAI arasındaki bu dava, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun, dava süreci yapay zeka alanındaki rekabet dinamiklerini derinden etkileyebilir.